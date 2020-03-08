Алсу в гримерной Кремля сменила джинсы-бойфренды на силуэтное платье в пол

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в фойе Кремлевского дворца 36-летняя возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова предстала в джинсах-бойфрендах и полуботинках на шнуровке. Образ певицы дополнило пальто. Позже в гримерной Алсу сменила свой повседневный наряд в стиле Casual на силуэтное платье в пол. Вечерний наряд поп-исполнительницы подчеркивал ее талию.

Особое внимание артистка уделила макияжу. Так, глаза певица подчеркнула песочными тенями, подводкой и тушью для ресниц. На губы знаменитость нанесла алую помаду, которая контрастировала с ее монохромным платьем в стиле total black.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев говорил о том, что супруга Яна Абрамова стремится выглядеть модно, и это ей удается. По словам историка моды, пусть гардероб поп-исполнительницы не самый оригинальный, зато запоминающийся. Так, как говорит соведущий Эвелины Хромченко, на некоторых вечеринках Алсу можно увидеть в чуть расклешенных брюках. Возлюбленная предпринимателя придерживается одного из главных модных правил: между телом и одежной должна быть дистанция. Наряды поп-исполнительницы нельзя назвать вульгарными или вызывающими. Певица выглядит очень ухоженно и элегантно.

К слову, 8 марта на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце также отметились Витас, Жасмин, Юлия Савичева, певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин, Дмитрий Дюжев, Анастасия Макеева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Николай Басков, Наталья Чистякова-Ионова, Зара и многие другие.