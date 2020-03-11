От-кутюр: Жасмин в многослойном платье с открытыми плечами позировала с Юдашкиным

Еще 8 марта Валентин Юдашкин представил свою новую коллекцию весна-лето 2020. На праздничном шоу именитого модельера собрались его близкие друзья, представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых: Наталья Чистякова-Ионова, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, Витас, Зара, Кристина Орбакайте, Елена Север, Дмитрий Дюжев, Алсу, Юлия Савичева и многие другие.

Поддержать кутюрье в этот ответственный день пришла его супруга Марина и дочка Галина Юдашкина, которая также интересуется модой и занимается выпуском детской линии одежды. Примечательно, что на показе отсутствовала примадонна отечественной эстрады, которая уже давно дружит с модельером.

К слову, на личной страничке в Instagram 42-летняя Жасмин поделилась закулисными фото. На одном из снимков певица позировала в компании Валентина Абрамовича, сделав модельеру комплимент. На праздничном шоу артистка появилась в многослойном платье с открытыми плечами. При выборе наряда поп-исполнительница отдала предпочтение светло-голубому оттенку с блестками.

«Браво Валентину Юдашкину! Каждый год твое шоу и наряды не перестают удивлять всех нас, твоих друзей и поклонников таланта! Это было очень красиво!! Кутюр, amazing dress», — добавила Жасмин.

Помимо модного показа в Кремлевском дворце также состоялся концерт. Присутствующая на праздничном шоу Алсу облачилась в силуэтное платье от Валентина Юдашкина. При этом до того, как артистка оказалась в гримерной, она охотно позировала перед объективами фотокамер в простых джинсах-бойфрендах.