Орбакайте в рубашке и черных брюках обозначила талию металлическим поясом

В отличие от Примадонны отечественного шоу-бизнеса ее старшая дочь не смогла пропустить традиционное праздничное шоу модельера Валентина Юдашкина.

Примадонна отечественного шоу-бизнеса проигнорировала традиционное праздничное шоу модельера Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце. 8 марта именитый дизайнер презентовал свою новую коллекцию «haute couture» весна-лето 2020. Среди именитых гостей праздника были замечены: Наталья Чистякова-Ионова, Алсу, певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Филипп Киркоров, Николай Басков, Анастасия Макеева, Витас, Жасмин, Юлия Савичева, Зара и многие другие.

В фойе Кремлевского дворца 48-летняя Кристина Орбакайте появилась без Аллы Борисовны. Перед объективом фотокамеры возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова позировала в рубашке и черных брюках, сделав акцент на талии с помощью металлического пояса. Образ певицы дополнили серебристые туфли. Особое внимание поп-исполнительница уделила аксессуарам: массивным браслетам, ожерелью и кольцам.

К слову, 8 марта свой день рождения отпраздновала невестка Орбакайте. Супруге музыканта Никиты Преснякова — модели Алене Красновой исполнилось 23 года. По этому случаю именинница устроила вечеринку для друзей в одном из столичных баров. Позже возлюбленная солиста группы Multiverse отпраздновала день рождения с близкими — мамой Викторией, отцом и младшей сестренкой. На семейном ужине побывал и старший внук Примадонны.