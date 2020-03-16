Здоровье превыше всего: Маликова и Шубская носят одноразовые маски

Дочка Дмитрия и Елены Маликовых вслед за 45-летней Яной Рудковской приняла меры предосторожности. Студентка факультета международной журналистики МГИМО выходит на улицу в одноразовой медицинской маске. К слову, этим же аксессуаром обзавелись и другие представители отечественного шоу-бизнеса. В их числе певица Жасмин, Мария Миронова, Ольга Бузова и многие другие.

«Лучшая Insta-маска на сегодняшний день», — отметила Стефания, дополнив свой снимок в Stories грустным смайлом.

Примечательно, что супруга хоккеиста Александра Овечкина также обзавелась одноразовой маской. Кроме того, как и актриса из турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, 26-летняя Анастасия Шубская пользуется защитными перчатками, стараясь не касаться лица руками.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, врач-вирусолог Дмитрий Львов посоветовал нашим соотечественникам придерживаться карантина, как это делают китайцы. Говоря о возможном спаде пандемии в летний период, специалист подметил, что подобный вариант вряд ли возможен. Так, как грипп и вирусы циркулируют круглый год, вне зависимости от сезона.

К слову, 38-летняя Наталья Водянова участвовала в дефиле с маской от-кутюр. Все правила личной гигиены соблюдает и возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На время карантина невестка Орбакайте — 23-летняя супруга музыканта Никиты Преснякова, модель Алена Краснова — перебралась на бывшую дачу Аллы Борисовны на Истре.