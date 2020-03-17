«До лучших времен»: Рудковская осталась без юбилея из-за карантина

45-летняя Яна Рудковская не стала скрывать: пусть ее карантин и закончился, она не спешит праздновать юбилей. Так, бизнесвумен призналась, что собирается перенести вечеринку до лучших временен. Когда история с пандемией немного уляжется, а распространение коронавируса пойдет на спад. По уточненным данным, в нашей стране подтвердилось 117 случаев инфицирования. На этом фоне светская львица решила на время отказаться от праздника.
К слову, старшие наследники музыкального продюсера, сыновья от Виктора Батурина, также сидят дома из-за поступившего распоряжения проводить все занятия в вузах дистанционно. Таким образом Андрей и Николай, как, впрочем, и другие студенты МГИМО, не должны находится на территории института.
«Уверена, что все поймут: я его (праздник. — Прим. ред.) все-таки переношу до лучших времен, жаль и цветы из Голландии, и идею. Но я все равно надеюсь, что наступят времена, когда мы с хорошим настроением отпразднуем мой юбилей. Друзья поймут и дождутся. Сейчас главное — безопасность и здоровье окружающих! Хочется все-таки верить в лучшие времена, дату пока не называю. Ждем, когда наш мэр скажет, что можно», — отметила Яна.