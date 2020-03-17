«А что делать?»: экс-супруг Климовой и муж Тодоренко обзавелись масками

Бывший избранник актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» — Гела Месхи принял меры предосторожности из-за распространения коронавируса. Как сообщалось ранее, в нашей стране число инфицированных возросло до 93 человек. Большая часть заболевших столкнулась с пандемией во время поездок за рубеж. Все эти люди прошли лабораторное исследование и находятся на лечении.

Экс-супруг Екатерины Климовой вслед за другими знаменитостями, среди которых Стефания Маликова, Анастасия Шубская, Ольга Бузова, Мария Миронова, певица Жасмин, выходит на улицу в одноразовой медицинской маске, которую можно приобрести в аптеке.

Примеру Гелы Месхи последовал и супруг телеведущей Регины Тодоренко. Так, Влад Топалов обратился к верным почитателям, посоветовав им не пренебрегать правилами карантина, позаботившись о собственном здоровье и самочувствии близких.

«А что делать?! Бережем друг друга и уважаем, ребятки! 2020 — ты крутой, конечно. Начал мощно», — добавил певец.

Зато возлюбленная актера из военной драмы «Битва за Севастополь» Евгения Цыганова вместо защитной маски решила воспользоваться таким аксессуаром, как шарф. Юлия Снигирь замотала не только шею, но и прикрыла половину лица — включая рот и нос.

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