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«Чудесные парни»: внук Миронова привязался к младшему братику Феде

Мария Миронова призналась, что ее старший сын просто обожает четырехмесячного братишку.

«Чудесные парни»: внук Миронова привязался к младшему братику Феде
Мария Миронова (Фото: Globallookpress.com)

В сентябре Мария Миронова во второй раз стала мамой. Своего первенца — сына Андрея — актриса назвала в честь его именитого дедушки — народного артиста РСФСР Андрея Миронова. По словам знаменитости, еще в юности она решила, что обязательно станет молодой мамой. Старшего наследника Мария родила в восемнадцать лет. Внуку Миронова уже исполнилось 27 лет. Примечательно, что актриса из комедии Клима Шипенко «Холоп» не скрывала от поклонников вторую беременность. Младший сын Мироновой — Федя родился в Греции.

В недавнем интервью Мария призналась, что Андрей очень привязался с четырехмесячному братишке. При этом Миронова старается справляться с крохой без помощи старшего сына.

«Старший сын обожает брата, но у него уже своя жизнь и я справляюсь без его помощи. Тем более, у меня есть няня», — приводит 7days слова Марии Мироновой.

Актриса Мария Миронова
Мария Миронова запечатлела старшего сына Андрея с братиком Федей на куках (Фото: Instagram.com/mariya_mironova_actress)

Ранее на личной страничке в Instagram актриса поделилась снимком, запечатлев старшего сына с крохотным братиком на руках.

«Чудесные парни», — отметила Елизавета Боярская, обращаясь к Мироновой.

Мария также развеяла слухи о суррогатном материнстве. Знаменитость настаивает на том, что сама вынашивала сына и многие коллеги видели ее беременной. Кроме того, Миронова заверила, что несколько раз ей приходилось перешивать пальто из-за округлившегося животика.

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Тэги:

Андрей Миронов-Удаловдети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаМария Миронова
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«Чудесные парни»: внук Миронова привязался к младшему братику Феде
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