На страже здоровья: Стриженова пришла в Останкино в лимонном жакете и маске

Международный женский день Екатерина Стриженова отпраздновала в Крыму. Такой подарок телеведущей сделал любимый муж. Вместе со своей второй половинкой за время мини-отпуска знаменитость успела побывать в Ялте, Севастополе и Балаклаве. На отдыхе избранница Александра не ограничивала себя диетами, пробуя местные чебуреки и свежую рыбу в одном из ресторанов.

Однако спустя неделю телеведущая вслед за другими представителями отечественного шоу-бизнеса, эстрады и кино, была вынуждена принять меры предосторожности из-за распространения коронавируса. Так, в Останкино на съемках программы «Время покажет» Стриженова появилась в контрастной черной юбке и лимонном приталенном жакете. Знаменитость обозначила талию с помощью лакового пояса, не забыв надеть защитную маску.

«Сколько же мне присылают самой разной информации про коронавирус, нужно иметь очень крепкие нервы, чтобы все это читать», — отметила телеведущая.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, некоторые звезды сообщили о самоизоляции. Так, на домашнем карантине оказалась 45-летняя Яна Рудковская. От походов в общественные места отказалась и выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова. Среди тех, кто носит маски, оказались Стефания Маликова, Анастасия Шубская, Гела Месхи, Влад Топалов, Ольга Бузова, певица Жасмин, Мария Миронова и многие другие.