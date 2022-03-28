Новости шоу-бизнеса: Малахов рассекретил зарплату Урганта, Сердючка назвала слезы Лободы фальшью, кто из сбежавших звезд вернулся в Россию, Долина стремительно полнеет

Стройность Ларисы Долиной вызывает большие вопросы – певица стремительно полнеет. Чулпан Хаматова, по мнению актрисы Екатерины Волковой, скрылась в Латвии, чтобы спасти свое роскошное жилье. А Верка Сердючка, тем временем, не верит в слезы землячки-патриотки Светланы Лободы. Об этом и не только интересовались читатели сайта Teleprogramma.pro 27 марта, и все это мы собрали в одном материале.

Сердючка изобличила рыдающую Лободу

Верка Сердючка, которой является украинский артист Андрей Данилко, дала большое интервью. По его словам, Светлана Лобода льет фальшивые слезы. Он не увидел искренности на кадрах, которые снимала рыдающая певица.

«У меня не было сопереживания, меня это раздражало. Я такой человек – вижу фальшь. Когда ты видишь пятый дубль, меня это раздражает. «Как я плакала? Ребята, давайте еще раз». Ну что это такое?», — высказался артист.

Сбежавшие звезды возвращаются

На днях стало известно, что Иван Ургант вернулся из Израиля, где скрывался последние недели. Вслед за ним потянулись и другие знаменитости. Люся Чеботина, Елена Блиновская, собирает чемоданы Ксения Собчак – эти и другие звезды на фоне украинских событий покидали Россию.

Напомним, что в Израиле сейчас находятся Алла Пугачеве и Максим Галкин, и об их приезде ничего неизвестно.

Малахов назвал зарплату Урганта

Экс-телеведущий Первого канала Андрей Малахов рассекретил зарплату своего коллеги Ивана Урганта. В то время как Малахов трудился в программе «Пусть говорят», Ургант получал 50 тысяч долларов. По курсу тех лет выходило примерно 3 млн рублей.

Омаров поблагодарил Урганта

И еще про Урганта. Вернувшийся в Москву шоумен получил благодарность от блогера Курбана Омарова, бывшего мужа Ксении Бородиной. Мужчина оценил это как благоприятный знак: «Уверен парень в теме и в плохое бы он не вернулся. Значит, все будет хорошо. Спасибо, Ваня!».

Лариса Долина полнеет

Сбросившая десятки килограммов в прошлом году Лариса Долина, как показали свежие видеокадры, вернулась к объемам. Она надела черное платье, которое подчеркнуло лишнее.

Съехавшая со съемной квартиры Малькова оставила после себя горы мусора

Многодетная мать Светлана Малькова прославилась тем, что стала бывшей женой нынешнего мужа актрисы Анастасии Макеевой. Но сейчас ее настигла другая сомнительная слава. Женщина переехала из Словении в США, оставив съемную квартиру в ужасающем состоянии. Кадры жилья показала Анастасия Макеева.

Хаматова спасает недвижимость?

Чулпан Хаматова сбежала из страны в Латвию. Там у нее «домик» в элитном загородном поселке. И коллега актрисы Екатерина Волкова уверена, что в Европу звезда уехала, чтобы сохранить эту роскошную недвижимость. Поскольку в европейских странах начали конфисковывать владения россиян.

Собчак показала курс рубля в Берлине

Ксения Собчак в своем микроблоге показала фото с курсом валют в Берлине. Как оказалось, российские рубли на евро в европейской столице не меняют. «Так газ не купить», — заключила Собчак.

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