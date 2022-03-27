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Андрей Малахов рассекретил зарплату Ивана Урганта

По словам ведущего, шоумен получает большие деньги.

Андрей Малахов рассекретил зарплату Ивана Урганта
Андрей Малахов. Фото: Global Look Press

Недавно Андрей Малахов раскрыл секрет своего заработка. По словам ведущего, во время работы в программе «Пусть говорят» его месячный доход составлял 50 тысяч долларов. По курсу тех лет получалось примерно 3 млн рублей.

Иван Ургант
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

По словам Малахова, больше получали только Иван Ургант и Владимир Познер. Хотя назвать точные цифры во время беседы с Ксенией Собчак в ее шоу «Осторожно: Собчак» он не смог.

Напомним, в начале марта Иван Ургант с семьей уехал в Израиль. Это случилось после того, как из программной сетки Первого канала временно убрали шоу «Вечерний Ургант». Накануне стало известно, что шоумен уже вернулся в Москву.

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