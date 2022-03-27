«Так газ не купить»: Ксения Собчак показала курс российского рубля к евро в аэропорту Берлина

Светская львица Ксения Собчак в «Телегам» опубликовала фотографию, которая была сделана в аэропорту столицы Германии — Берлина.

На снимке можно увидеть, что напротив рубля по отношению к евро стоят нули. Российскую валюту просто не меняют на евро в одной из самых больших европейских стран.

«Курс валют в аэропорту Берлина. Так газ не купить». Ксения Собчак

Напомним, что Россия планирует продавать газ за рубли странам Европы. При этом некоторые европейские политики уже говорили, что это невозможно.

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