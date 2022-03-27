«Я вижу фальшь»: почему Сердючка оторопела, увидев картинно рыдающую Лободу

Андрей Данилко признался, что ему неприятно наблюдать за лживыми коллегами по сцене.

Андрей Данилко (Верка Сердючка) высказался в интервью на шоу Ирины Шихман «А поговорить?» о своих коллегах по шоу-бизнесу. Он сказал, что принимает позицию людей, которые молчат, но искренне не понимает тех, которые изображают что-то на публику.

Досталось от Верки Сердючки его землячке Светлане Лободе, которая рыдала на камеру в одной из заблокированных в России социальных сетей.

«У меня не было сопереживания, меня это раздражало. Я такой человек – вижу фальшь. Когда ты видишь пятый дубль, меня это раздражает. «Как я плакала? Ребята, давайте еще раз». Ну что это такое? Дай бог, чтобы я был не прав, но у меня такое ощущение. Я должен сопереживать человеку, а я смотрю и думаю – ну что это такое…» – сказал Андрей Данилко.

По мнению артиста, были весьма неуместны в данной геополитической обстановке и страдания Ольги Бузовой по поводу блокировки западной соцсети, а также поведение Луки Сафронова (сына художника Никаса Сафронова), который приковал себя наручниками в ресторане «Макдоналдс», переживая из-за его ухода.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.