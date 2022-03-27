Иван Ургант, Люся Чеботина и другие: кто из российских звезд вернулся из-за границы

И даже Ксения Собчак объявила, что едет на родину.

Постепенно селебрити приходят в себя и начинают возвращаться в Россию. Отец Ивана Урганта сообщил прессе, что Иван Ургант приехал из Израиля в Москву вместе с женой и детьми. Правда про шоу на Первом ничего сказать не смог.

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина устала от солнца Дубая и засветилась в Шереметьево. Журналистам 5-tv.ru она сказала, что летала в Эмираты, чтобы полечить зубы, однако ненароком отметилась на яхте у Джигана, который устроил очередную звездную вечеринку для своих. Сам рэпер пока остается с женой Оксаной Самойловой и наследниками в жарких странах.

Не стали задерживаться в Эмиратах и коуч Елена Блиновская со стилистом Кариной Нигай. Обе вернулись к своим делам в столице РФ.

Ксения Собчак тоже сообщила поклонникам, что прилетает из Израиля домой и уже запланировала в апреле бизнес-форум, где выступит спикером.

Даже Виктория Лопырева заявила, что в мае покидает любимый Дубай и летит в Москву. В Эмиратах, напомним, она работала с местной выставкой «Экспо», представляя Россию.

Не исключено, что и Алла Пугачева решила объявиться в родных пенатах в деревне Грязь. По крайней мере, крестная ее детей Гарри и Лизы считает, что это возможно.

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