«Все будет хорошо»: Омаров поблагодарил вернувшегося в Россию Урганта

Актер Андрей Ургант рассказал, что его сын Иван Ургант вернулся со всей своей семьей в Россию из Израиля. Сам ведущий и раньше говорил, что просто улетел в отпуск. А на счет шоу заявлял – дескать, тоже ждет возращения на экраны, как и его зрители.

Папа телезнаменитости считает, что сейчас не то время, чтобы шутить, поэтому работа его сына была бы не уместна на экранах.

Возвращение Ивана Урганта расценил, как позитивный знак Курбан Омаров, экс-муж Ксении Бородиной.

«Ну вот, перелетные птицы начали возвращаться. Считаю, это хорошим знаком. И какие бы чувства нас сейчас не одолевали, давайте видеть позитив во всем. Уверен парень в теме и в плохое бы он не вернулся. Значит, все будет хорошо. Спасибо, Ваня!» — написал в своем телеграме блогер.

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