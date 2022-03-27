Спасает элитную недвижимость: Волкова вывела на чистую воду Хаматову

Чулпан Хаматова, уехав в Латвию, забыла сказать, что ее «домик» стоит в эко-поселке для миллионеров.

Актриса Чулпан Хаматова первой из российских селебрити честно сказала, что эмигрировала в Латвию, а не уехала туда «отдыхать». Однако часть правды актриса все-таки решила не раскрывать.

Описывая свою теперешнюю жизнь на чужбине. Она сказала, что поселилась в домике в деревне, куда и добраться-то тяжело. Однако этот «домик» на деле оказался коттеджем площадью в 200 квадратных метров в 80 км от Риги в поселке для миллионеров. Как пишет КП, стоить он может от 350 тысяч евро.

Коллега Чулпан Хаматовой актриса Екатерина Волкова расценила поступок артистки, как «предательство». Она уверена, что в Европу звезда уехала, чтобы сохранить свою элитную недвижимость.

«Деликатность нынче понятие непонятное. Это как слово «волнительно», которого нет в русском языке, но его можно употреблять артистам. Может, тем артистам, которые очень любят Родину, но построили дом в Латвии, и вынуждены спасать недвижимость с заламыванием рук», — рассудила Волкова.

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