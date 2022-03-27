Вся правда на одном видео: Долина, сбросившая 21 килограмм, стала стремительно набирать вес

Накануне исполнилось 76 лет Владимиру Преснякову-старшему. На банкете в честь этого события отметились все представители фамилии Пресняковых, включая сына Владимира, внуков Никиту, Артемия, Ваню.

Посетила старых добрых друзей и Лариса Долина. Еще год назад 66-летняя народная артистка рассказывала широкой публике, как она похудела на 21 килограмм при помощи врачей из специализированной клиники. А теперь, судя по обнародованным Натальей Подольской в «Телеграм» кадрах, все старания сошли на нет.

Лариса Долина вернулась в прежние формы и даже черная одежда, известная своим стройнящим эффектом, не спасла положение. На видео фигура певицы хорошо видна вблизи без компьютерной коррекции и профессионального света.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.