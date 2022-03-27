Грязный унитаз, горы мусора: Макеева показала, в каком состоянии Малькова оставила квартиру в Словении

На днях художница с детьми перебралась в США.

Несколько дней назад бывшая жена Романа Малькова – Светлана переехала из Словении в США. Художница остановилась в Сиэтле, где планирует выйти замуж и открыть свою художественную школу.

В Любляне Малькова арендовала квартиру, которую перед отъездом оставила в ужасающем виде. Грязный унитаз и стены, горы мусора, мешки с ненужной одеждой и даже фотографии детей.

Кадры из жилья Светланы опубликованы в телеграм-канале Анастасии Макеевой, права на который она накануне передала своей помощнице Нике.

Напомним, ранее Светлана Малькова создала канал в «Телеграме», который посвятила обсуждению бывшего мужа и его нынешней жены Анастасии Макеевой.

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