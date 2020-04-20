«Выдраить все углы от и до»: Высоцкая подсказала, чем заняться на домашней изоляции

Кроме того, телеведущая посоветовала представительницам прекрасного пола удариться в готовку, как это сделали многие знаменитости.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруга 82-летнего Андрея Кончаловского призналась, что благодаря карантину лично у нее появилась прекрасная и уникальная возможность отоспаться дома. Раньше в условиях частых съемок и репетиций актриса могла об этом только мечтать. Выспаться избранница режиссера позволяла себе разве что в отпуске или на каникулах. При этом, говоря о пользе сна, Юлия Высоцкая подметила, что не стоит впадать в тотальное состояние спячки. Так как это чревато появлением лени.

В недавнем интервью телеведущая подсказала поклонникам, чем можно занять себя на домашней изоляции. По словам Юлии, это время идеально подходит для того, чтобы навести порядок в вещах, книгах, бумагах, документах, в гардеробной, в собственной сумке и даже на кухне. Можно заняться настоящей генеральной уборкой.

«Выдраить все самые дальние углы от и до», — приводит graziamagazine слова Юлии Высоцкой.

Кроме того, можно записаться на языковой онлайн-курс по Skype, пересмотреть любимые фильмы и сериалы, почитать интересную книгу, восполнить пробелы в школьной программе. Также Высоцкая посоветовала представительницам прекрасного пола удариться в готовку, как это сделали многие знаменитости, среди которых: Ирина Дубцова, Стефания Маликова, Татьяна Навка, Юлия Ковальчук, Агата Муцениеце, Анна Нетребко, Екатерина Стриженова и Саша Савельева.

Юлия не скрывает, что ей самой нравится экспериментировать с рецептами. И если раньше из-за нехватки времени она ограничивалась только приготовлением овощей на пару или подавала к столу блюда из круп, то сейчас телеведущая может как-то разнообразить эту историю, поимпровизировать на тему русской и итальянской кухни.