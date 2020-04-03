По-молодежному: 46-летняя Высоцкая дополнила монохромный образ кроссовками

В одном из интервью супруга Андрея Кончаловского призналась, что она боится стареть.

46-летняя Юлия Высоцкая на самоизоляции разобрала архивы. Телеведущая поделилась с поклонниками понравившимся ей снимком, который был сделан еще до карантина. В кадре возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского предстала в монохромном образе, отдав предпочтение темной цветовой палитре: насыщенно-синим и черным оттенкам. Свой наряд актриса дополнила молодежными принтованными кроссовками с голубыми шнурками.

В одном из интервью Высоцкая подметила, что она боится стареть. Знаменитость уточнила, что в этом плане она по своему завидует европейским женщинам, которые даже в зрелом возрасте притягивают восхищенные взгляды мужчин. К слову, ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева в отличие от супруги 82-летнего Андрея Кончаловского утверждает, что она абсолютно не переживает из-за того, что у нее могут появиться морщины. С этим явлением, как говорит возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова, в свое время столкнется каждая. Единственное, что пугает светскую львицу в старости, — это вероятность стать немощной.

К слову, на самоизоляции Юлия Высоцкая, как и другие знаменитости, среди которых Ирина Дубцова, Анастасия Шубская, Устинья Малинина, Екатерина Стриженова, Анна Нетребко и Татьяна Навка, балует домашних блюдами собственного приготовления. Не так давно телеведущая подавала к столу ризотто.