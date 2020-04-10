«Могу быть собой»: 44-летняя Навка в облегающих легинсах предстала на домашней тренировке

44-летняя Татьяна Навка обновила Instagram свежим снимком. Перед объективом фотокамеры олимпийская чемпионка в танцах на льду предстала в облегающих легинсах и практичной спортивной кофте, не сковывающей движения. Фигуристка уже не первый год увлекается йогой. По словам знаменитости, у нее появилась своя любимая авторская рубрика в микроблоге — «спорт от Татьяны Навки». Так, делясь с подписчиками отчетным кадром, супруга Дмитрия Пескова подметила, что самое главное для нее — «быть, а не казаться». Кроме того, фигуристка решила дать вольную трактовку этому утверждению.

Спортсменка уточнила, что каждый человек на планете Земля хочет казаться сильнее, лучше, умнее, симпатичнее, и этот список можно продолжать до бесконечности. Но по сути, все это не имеет никакого значения, считает бывшая партнерша Романа Костомарова. Самое важное, по мнению Татьяны, это найти себя, оставаясь при этом честным — без показного лоска и прикрас. Только при этом условии мы можем быть счастливы на все сто процентов, говорит Навка.

«Я могу быть собой… Это сложно, но это безумно интересно. Только вы сами ставите границы своих возможностей, вы можете кому-то нравится, кому-то нет, но тогда вам не надо будет казаться, потому что это уже будете вы!» — добавила Татьяна.

Напомним, что у фигуристки есть двое детей. Старшая дочь, 19-летняя Саша, от бывшего мужа Александра Жулина. В браке с Дмитрием Песковым Татьяна Навка обзавелась еще одной наследницей — Надей, ей пять лет. Девочка учит три иностранных языка: французский, китайский и английский. Кроме того, этой зимой дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду вместе с 17-летней Алиной Загитовой дебютировала в ледовом мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств».