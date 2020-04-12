«До вас дойдет аромат с моей кухни»: Стриженова запекла в духовке баклажаны с сыром

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале старается не заказывать готовую еду на дом. 52-летняя Екатерина Стриженова, впрочем как и оперная дива Анна Нетребко, предпочитает экспериментировать с рецептами. Знаменитости нравится баловать семью блюдами собственного приготовления. При этом возлюбленная кинорежиссера и сценариста делает ставку на свежие овощи. Один их своих уикендов супруга Александра Стриженова провела у плиты. Так, Екатерина запекла в духовке баклажаны с сыром.

«Баклажанная сюита… До вас дойдет аромат с моей кухни!! Пока еще не готово. Но это будет бомба» — пошутила телеведущая, обратившись к верным почитателям.

В одном из недавних интервью 52-летняя Стриженова уточнила, что с появлением внука их с мужем жизнь приобрела новый смысл. В апреле маленькому Петре Петровичу (Так, кроху называют домашние, — Прим. ред.) исполнилось два годика. Наследника звездным родителям подарила их старшая дочь Анастасия. По словам телеведущей, из всех членов семьи ее внук отдает предпочтение именно дедушке. Между Петей и Александром установилась особая связь. Стриженову нравится проводить время с малышом. У режиссера нет сыновей — только дочери: 31-летняя Анастасия и 19-летняя Саша. Поэтому играя с внуком, супруг Екатерины может восполнить этот значимый пробел.