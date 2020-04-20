Кулинарные изыски: Нетребко запекла для мужа филе белой рыбы с майонезом 

48-летняя Анна Нетребко не скрывает: даже на карантине ей удалось найти занятия по душе. Еще до введенного режима самоизоляции оперная дива много времени проводила на кухне. В отличие от многих знаменитостей, возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова предпочитает готовить сама.

Артистка не видит смысла заказывать доставку еды, полагая, что нет ничего вкуснее и полезнее домашней пищи. Поклонники оперной певицы пришли к заключению, что на изоляции Нетребко вполне могла бы выпустить собственную поваренную книгу, судя по тем мастер-классам, которые Анна устраивает для своих подписчиков в Instagram.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруга Юсифа Эйвазова уже баловала домашних ризотто с красным цикорием и горгонзолой, пирожным брауни с орехами, крем-супом из белой спаржи с сухариками, филе тунца с тыквой и корицей. Кроме того, Анна даже выпекала печенье — пасхальных зайцев — к празднику и делала гоголь-моголь.

На этот раз Нетребко побаловала возлюбленного новыми кулинарными изысками: филе белой рыбы с майонезом. В приготовлении к этому блюду оперная дива добавила немного соли и перца. А также лук, морковь и свежий лимонный сок. После чего филе запекалось в духовке около двадцати минут. Примечательно, что «вредную подливу» знаменитость посоветовала «вымакать» черным хлебом.