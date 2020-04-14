Кулинарная изоляция: Муцениеце побаловала детей от Прилучного домашней пиццей

Актриса из фильма «Тобол» вместе с наследниками переехала из загородного дома в квартиру.

Ранее Агата Муцениеце рассказала о малоприятной истории, произошедшей у нее с мужем Павлом Прилучным. После всего произошедшего знаменитость вышла на связь с поклонниками, рассказав, что она с детьми перебралась из загородного дома в квартиру. Муцениеце уточнила, что сейчас она чувствует себя хорошо.

«Я для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки и постараюсь их более не совершать! Моя задача обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех!» — добавила Агата.

На домашней изоляции Муцениеце проявила интерес к кулинарии. Так, актриса из фильма «Тобол» побаловала близких выпечкой. Бывшая жена Павла Прилучного самолично замесила тесто и заготовила начинку, побаловав детей — семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию — пиццей с сыром, колбасой и малосольными огурчиками. Особое внимание Агата уделила соусам, взяв за основу кетчуп и майонез.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, кулинарные мастер-классы в своих микроблогах уже устраивали: Татьяна Навка, Ирина Дубцова, Стефания Маликова, Екатерина Стриженова, Кристина Орбакайте, Анастасия Шубская, Анна Нетребко и многие другие. Возлюбленная Дмитрия Пескова уточнила, что ей нравится готовить с дочерьми: 19-летней Сашей Жулиной и пятилетней Надей Песковой.