Елена Изаксон вместе с младшей дочерью испекла блины на домашней изоляции

20-летняя дочка композитора и певца Дмитрия Маликова проявила интерес к кулинарии на домашней изоляции. Напомним, что как и старшие сыновья супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Николай и Андрей Батурины, наследница музыканта временно не посещает занятия в вузе.

Стефания Маликова получает образование в дистанционном формате. После окончания школы девушка поступила в МГИМО на факультет международной журналистики. Это же учебное заведение, но другую специализацию выбрали для себя отпрыски Яны Рудковской. Еще прошлым летом в беседе с поклонниками 45-летняя бизнесвумен призналась, что гордится сыновьями. Мальчики со всей ответственностью подошли к сдаче экзаменов, отказавшись от развлечений ради того, чтобы подготовиться к поступлению в вуз.

Вместе с мамой на домашней изоляции Стеша совершенствует кулинарные навыки. Так, дочка композитора попробовала испечь блины под чутким руководством супруги Дмитрия Маликова. На карантине девушка уже снимала мастер-классы для верных поклонников, проводя бьюти-уроки в видеоформате. Однако на этот раз наследница Елены Изаксон проявила интерес к готовке.

«Печем блины…» — пояснила Стефания.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, вместе с дочерьми — 19-летней Сашей Жулиной и пятилетней Надей Песковой готовит и Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка в танцах на льду подметила, что девочкам нравится помогать ей на кухне. Наследницы спортсменки уже варили с мамой борщ. А с младшей дочерью фигуристка испекла на десерт шоколадное печенье.