Толку от них нет: врач высказался о пользе дизайнерских масок от знаменитостей

Эпидемия коронавируса шагает по планете, в борьбе с вирусом все средства хороши, и пока одни предпочитают сидеть дома, другие примеряют перчатки и защитные маски. Последнее уже становится трендом, индивидуальные средства защиты все чаще появляются в новых коллекциях модных домов и разработках молодых дизайнеров.

Street-style фото пестрят не просто безликими голубоватыми прямоугольниками, а настоящими произведениями искусства. Портал Teleprogramma.pro посмотрел, какие маски сегодня можно встретить на улице, и узнал у иммунолога: можно ли спрятаться от азиатского вируса под дизайнерской защитой.

Из аптеки на подиум

Пожалуй, начать обзор стоит с Наоми Кэмпбелл. Модель трепетно относилась к своей безопасности еще до того, как это приобрело острую необходимость: протереть дезинфицирующими салфетками кресло в самолете, столик в гримерке — это про нее. Не удивительно, что темнокожая красавица одна из первых надела маску и защитный костюм.

Большой выбор медицинских масок — у Off-White. В Москве в ЦУМе можно было приобрести аксессуар за 5 200 рублей.

«Для изготовления черной маски мастера марки использовали мягкий приятный на ощупь хлопок. Материал хорошо держит форму, надолго сохраняя первоначальный внешний вид. Вирджил Абло украсил аксессуар крупным принтом с эмблемой бренда», говорится в описании товара.

Товар от Marcelo Burlon с крыльями стартует от 6000 рублей.

Есть варианты подороже, например, тот же итальянский бренд Heron Preston предлагает защиту в оптимистично желтом цвете с надписью «стиль». Ценник не самый оптимистичный — 9500 рублей.

Если за ценами модных брендов не угнаться, а быть стильным хочется, то можно посмотреть на товары молодых российских дизайнеров.

Например, этот вариант предлагает блогер Мария Шатрова. Она признается, что давно мечтала заняться индивидуальным оформлением одежды и пандемия помогла воплотить мечту в жизнь.

За новинку придется заплатить 500 рублей.

На масках могут быть не только рисунки и логотипы, но и многозначительные надписи…

А еще шипы, молнии и многое другое….

Звездный Hand Made

Многие российские звезды тоже прониклись идеей защиты от COVID-2019 и сделали это с размахом, пайетками и рюшами.

Наташа Королева выбрала аксессуар от модного звездного дизайнера Татьяны Мельник.

Яна Рудковская, сидя в карантине, мастерит маски самостоятельно, но применяет принты модных домов.

Свои авторские варианты защиты предлагает популярная группа Little Big, которая должна была покорять «Евровидение» в 2020 году. Поможет ли защитная ткань черного цвета с изображением «пухляша» в борьбе с вирусом — вопрос спорный, а вот настроение поднимет точно. Цена вопроса — 1000 рублей.

Дочка Дмитрия и Елены Маликовых Стефания не выходит на улицу без простой медицинской маски. Аналогичный аксессуар стал постоянным спутником супруги хоккеиста Александра Овечкина — 26-летнейАнастасии Шубской.

А вот продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин повальное увлечение звезд масками не поддерживает. По его мнению, все происходящее вокруг напоминает глумление и «пир во время чумы».

«Носить повязку — это все равно, что везде ходить с презервативом! Все мы бываем в ресторанах, кино, магазинах, едим и пьем в общественных местах. Вы же не будете есть в маске», — заявил Иосиф Пригожин.

Кстати, подписчики тоже оставили массу негативных комментариев в адрес кумиров, красующихся в дизайнерских масках. Многие люди видят в этом издевательство и насмешку.

Спасение от депрессии

Врачи уверены, что медицинская маска вряд ли спасет от вируса. Носить данное средство защиты нужно, в первую очередь, тем, кто болеет. Надевать чистыми руками, следить, чтобы верхний край плотно прилегал к носу и щекам, снимать через два часа и сворачивать скручивающимися внутрь движениями.

Если в коллективе кто-то начал кашлять или пожаловался на температуру, вот на него и следует надеть защитный аксессуар. Если же человек никак не хочет думать о безопасности окружающих, то тогда маску на себя и желательно покинуть пространство.

— Надо признать, что если находишься в тесном контакте с инфицированным, то маска вряд ли спасет. Нужны еще специальные прозрачные очки, которые плотно прилегают к лицу и защищают слизистую глаз, перчатки. Мало кто будет ходить по улице в таком виде, — рассуждает Ирина Ярцева, врач — терапевт, иммунолог.

Что касается коронавируса, то медик призвала относиться к данной проблеме спокойно. Бывали вирусы пострашнее, например лихорадка Эбола: паники вокруг нее не случилось, а смертность гораздо выше.

— Мы читаем и видим статистику, что основная масса заболевших и жертв вируса – это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. На мой взгляд, изолировать нужно как раз возрастное население, чтобы бабули не ездили в общественном транспорте, не ходили по магазинам. Опасное время лучше переждать. А еще сознательно к себе и окружающим должны относиться те, кто болеет ОРВИ. Для здорового человека это обычная простуда, а у пожилого человека она протекает с сильными осложнениями,- отмечает врач.

По ее мнению, коронавирус научит нас главному – правилам поведения при ОРВИ: защити себя и не будь источником для других. А еще сохранять оптимизм в любой ситуации.

— Взять хотя бы дизайнерские маски. Оптимистично? Да, ярко, интересно – да. Защищает – нет. Покупать дизайнерские маски стоит только ради развлечения. Толку от них будет столько же, сколько от самодельной ватно-марлевой повязки, которую все делали в школе на трудах. Но если у тебя есть возможность снять напряжение во время нагнетания паники и расслабиться, то почему бы и нет? — заключила Ирина Ярцева.

Справка Teleprogramma.pro:

Ярцева Ирина Михайловна – терапевт, иммунолог. Окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело» (2006 год), «Терапия» (2007 год). Специалист имеет сертификаты о пройденных курсах повышения квалификации: Общая врачебная практика, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского, 2012 г.; Аллергология и клиническая иммунология, Институт повышения квалификации ФМБА, 2012 г.; Аллергология и клиническая иммунология, Школа аллергологов «Сублингвальная АСИТ», 2011 г.; Артериальная гипертония, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (красный диплом), 2010 г.