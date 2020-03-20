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Елена Малышева сравнила коронавирус с обычной сезонной инфекцией

Популярная телеведущая попросила всех сохранять спокойствие.

Елена Малышева сравнила коронавирус с обычной сезонной инфекцией
Малышева попросила не паниковать из-за коронавируса/http://globallookpress.com/

Телеведущая «Жить здорово!», которая выходит на Первом канале, Елена Малышева в эфире своей программы призвала россиян не поддаваться панике из-за вспышки коронавируса по всему миру.

«Необходимо соблюдать спокойствие. Коронавирус по финалу будет обычной сезонной инфекцией».

Елена Малышева

Отметим, что на данный момент больные коронавирусом обнаружены в 166 странах мира. Всего число заразившихся перевалило за двести тысяч человек. При этом число погибших стремительно приближается к отметке в девять тысяч. В России официально зарегистрировано 199 больных коронавирусом.

В связи со вспышкой опасной инфекции отменены многие спортивные и культурные мероприятия. Сдвинуты сроки проведения многих кино- и театральных фестивалей. А вот в Китае, где первые зараженные были обнаружены еще в конце 2019 года, вспышка пошла на убыль. Количество зараженных за последние дни резко уменьшилось. Власти пообещали в апреле даже открыть в стране все кинотеатры.

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