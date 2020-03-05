«Носить повязку, как ходить с презервативом»: Пригожин прошелся по тренду на модные маски

Продюсер признался, что уберечься от всех инфекций на свете все равно не удастся, поэтому переживать не стоит.

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин раскритиковал звезд и новый тренд на модные маски. Напомним, сразу несколько знаменитых фигур появились на масштабных мероприятиях с украшенным аксессуаром. Продюсер Яна Рудковская вышла в свет в маске с цветами, а девушки из группы «Фабрика» предпочли более минималистичные пайетки. Не отстает даже Егор Крид – тот тоже засветился в маске во время прогулки по Нижнему Новгороду.

«Комсомольской правде» Пригожин заявил, что подобные выходки от его коллег – не что иное, как очередная попытка пропиариться. Хотя есть в этом и определенный плюс – подобным образом знаменитости напоминают своей аудитории о необходимости беречься. Продюсер подметил, что лично у него создается ощущение, будто все вокруг глумятся над вирусом, «устраивая пир во время чумы».

«Носить повязку — это все равно, что везде ходить с презервативом! Все мы бываем в ресторанах, кино, магазинах, едим и пьем в общественных местах. Вы же не будете есть в маске. Или, например, концерт у Валерии — представьте себе, что она или музыканты выйдут на сцену в медицинских повязках. Смешно же!» — сказал он.

Пригожин также вспомнил, что в свое время переболел свиным гриппом. Ощущения были ужасными, но с тех пор Иосиф уверен: уберечься от всего на свете невозможно.

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