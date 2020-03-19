«Наношу любимый аромат»: Рудковская научила делать маски с камелиями

Защитные маски с белыми цветами, в которых Яна Рудковская засветилась в Париже, оказались хендмейдом. Продюсер изготовила их сама очень простым способом. Как она это сделала, звезда показала в личном блоге.

Сами маски жена Евгения Плющенко приобрела в аптеке, они японского производства и в России, по словам Рудковской, их не встретишь. Затем взяла уже готовые камелии от Chanel и приклеила их на основу (по три штуки на каждый экземпляр). К помощи клея ей не пришлось прибегать, поскольку камелии с обратной стороны уже липкие. Нужно было только убрать защитную пленку и приложить декоративный элемент к маске.

В завершение процесса изготовления гламурной маски Яна ставит приятную точку: «Наношу Chanel No. 5, любимый мой аромат».

Ранее мы писали о «пухляше» Дмитрии Красилове из Little Big, танцор прокомментировал свое неучастие в «Евровидении». Напомним, конкурс перенесли на год из-за пандемии коронавируса.