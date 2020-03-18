Конкурс «Евровидение-2020» не состоится

В этом году из-за коронавируса принято решение отменить шоу.

Не успели поклонники эпатажных Little Big порадоваться о сообщении, что танцор Дмитрий Красилов, который покорил блогосферу, все-таки едет с конкурсантами на шоу, как пришла печальная новость. В твиттере появилось официальное сообщение о том, что ежегодный конкурс вокалистов Европы «Евровидение-2020» будет отменен. Теперь шоу с участием группы Little Big состоится через год.

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме, но уже с новыми номерами и новыми песнями», — гласит публикация.

Все заявленные от разных стран музыканты тем же составом будут приглашены на конкурс в следующем году. Однако, в связи с существующими правилами, песню необходимо будет готовить для выступления другую.

Напомним, песня Uno, с которой собирались ехать участники во главе с Ильичом покорять Европу, полюбилась многим поклонникам. Особенно зрителей зацепил танец «пухляша», танцора Дмитрия Красилова. Сначала Little Big не планировали брать танцовщика с собой, однако фанаты убедили своих кумиров изменить решение.