«Это лицемерие»: рэпер T-Killah объяснил, почему против участия Little Big в «Евровидении»

Как отметил исполнитель, у нас никогда не было на конкурсе фрик-шоу.

Рэпер T-Killah в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил свои ранее сказанные слова. Он говорил, что лучше бы на «Евровидение отправили Ольгу Бузову, чем молодую питерскую команду Little Big.

«Не нужно было их отправлять. Всю жизнь от нас туда ездили привлекательные девушки и парни. У нас никогда не было на этом конкурсе фрик-шоу. Сейчас же мы решили поиграть по правилам Европы. Но это просто лицемерие. Это не наш стиль». T-Killah

Как считает исполнитель, в Европе теперь плохо подумают о нашей стране. «О, Россия переобулась. Стала отправлять фриков». Но это, конечно, мое субъективное мнение. Они был заняли высокое место, если конкурс состоялся в этом году. Но, мне кажется, наша страна отличалась всегда тем, что идет своей дорожкой. Хочется брать русской душой, красотой. Вот такими вещами», — заметил исполнитель.

Рэпер добавил, что ему было бы приятнее смотреть на группу, похожую по стилю на «Бурановских бабушек». «Это по-русски. Или лучше бы снова поехала Полина Гагарина. Я бы еще раз ее отправил. У нее прекрасный голос, шикарная внешность. Мне, честно скажу, не понравилась песня Little Big», — сказал рэпер.