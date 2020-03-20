Каннский кинофестиваль перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

Каннский кинофестиваль, который должен был в этом году пройти в 73-й раз, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщили организаторы в Твиттере. Отметим, что изначальные сроки его проведения — с 12 по 23 мая. Причиной переноса стала пандемия коронавируса.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020

На данный момент дирекция рассматривает варианты полной отмены кинофестиваля. Впрочем, не исключен вариант, что он все-таки состоится, но произойдет это не раньше конца июня — начала июля.

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Организаторы отмечают, что с будущим фестиваля определятся исходя из ситуации развития коронавируса.

Отметим, что на данный момент опасной болезнью заразилось свыше двухсот тысяч человек. При этом свыше восьми тысяч погибли. В России на данный момент зафиксировано более ста случаев. В стране отменены многие спортивные и культурные мероприятия. По всей Европе и миру также отменены спортивные состязания. К примеру, не состоится в намеченные сроки чемпионат мира по фигурному катанию.