Каннский кинофестиваль перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

Каннский кинофестиваль, который должен был в этом году пройти в 73-й раз, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщили организаторы в Твиттере. Отметим, что изначальные сроки его проведения — с 12 по 23 мая. Причиной переноса стала пандемия коронавируса.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020