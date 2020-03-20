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Каннский кинофестиваль перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

Точные даты его проведения пока неизвестны.

Каннский кинофестиваль перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса
Каннский кинофестиваль не состоится в намеченные сроки/https://www.instagram.com/festivaldecannes/

Каннский кинофестиваль, который должен был в этом году пройти в 73-й раз, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщили организаторы в Твиттере. Отметим, что изначальные сроки его проведения — с 12 по 23 мая. Причиной переноса стала пандемия коронавируса.

На данный момент дирекция рассматривает варианты полной отмены кинофестиваля. Впрочем, не исключен вариант, что он все-таки состоится, но произойдет это не раньше конца июня — начала июля.

Организаторы отмечают, что с будущим фестиваля определятся исходя из ситуации развития коронавируса.

Отметим, что на данный момент опасной болезнью заразилось свыше двухсот тысяч человек. При этом свыше восьми тысяч погибли. В России на данный момент зафиксировано более ста случаев. В стране отменены многие спортивные и культурные мероприятия. По всей Европе и миру также отменены спортивные состязания. К примеру, не состоится в намеченные сроки чемпионат мира по фигурному катанию.

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