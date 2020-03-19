«История Золушки»: «пухляш» из клипа Little Big считает, что «Евровидение» отменили из-за него

Вогер Дмитрий Красилов, ставший знаменитым после клипа Little Big на песню Uno, считает, что «Евровидение» в 2020 году отменили из-за него. Накануне танцор, более известный как «пухляш» вышел в «прямой эфир» с подписчиками, где рассказал, что и представить не мог, что на него обрушится такая популярность. По словам Дмитрия, раньше он неоднократно думал над тем, чтобы попасть на международную сцену, но вариантов, как воплотить мечту в реальность, было не так уж и много.

«Я понимал, что петь я не умею, танцевать меня с моими формами и габаритами навряд ли возьмут. Оставалось только поехать туда как корреспондент, предварительно выучившись, но я даже этого не делал», — отметил он.

больше по теме Константин Эрнст назвал Little Big победителями «Евровидения-2020» Среди роликов на официальном канале конкурса в YouTube российские музыканты явно лидируют по просмотрам.

Красилов также сравнил себя с Золушкой и подчеркнул – сейчас ему приходит много сообщений разного характера. Смешнее же всего был случай, когда он получил в соцсетях послание от человека по имени Иисус, который некорректно акцентировал внимание на том, что Красилов слишком толстый.

«Евровидение отменили из-за меня. Пока я не собирался туда, все ехали. Как собрался — его отменили. Я, когда услышал эту новость, просто чуть не заплакал. Это история Золушки: уснул и проснулся знаменитым», — резюмировал он.