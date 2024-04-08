Женихи с Avito, мужчина с кабаном и «красная кнопка»: как устроено закулисье программы «Давай поженимся!»

В народе до сих пор бытует мнение, что программа «Давай поженимся!» на Первом канале постановочная. И что роли женихов и невест в ней играют артисты разных театров.
Впрочем, по мнению Шекспира, вся жизнь — театр, а все мы в нем — актеры. Но чтобы узнать правду, корреспондент Teleprogramma.pro отправилась на съемочную площадку знаменитого шоу о семейных ценностях.
Креативный продюсер шоу Екатерина Муравицкая: «К нам приходил мужчина с кабаном!»
Передача снимается не в «Останкино», как думают многие, а в другом съемочном павильоне. Попав на площадку, первое что я вижу, — стоматологическое кресло. Кто-то из коллег по цеху шутит, что оно — гинекологическое. Как зритель, знакомый с концепцией программы, понимаю, что, очевидно, для жениха готовится сюрприз.
А в это время по студии снуют невесты, гримеры, друзья участников программы и многие другие, причастные к созданию шоу. Наконец, на авансцене появляется Роза Сябитова, одетая в полосатую блузку.
«Роза Раифовна, надо переодеться. Полоска будет рябить в кадре», — советует знаменитой телесвахе режиссер телепроекта.
Роза Сябитова не собирается спорить с профессионалами и вскоре появляется из-за кулис, облачившись в светло-сиреневый пиджак. А спустя несколько минут собравшиеся видят и Ларису Гузееву,- на костылях. Костыли, конечно, исчезнут после магических слов режиссера «Мотор»!
Как известно, в марте Лариса Гузеева получила травму ноги.
«Упала на ровном месте, второй раз уже с Нового года, чего-то я не туда иду, наверное, не той тропой. Сломала ногу. Неделю отходила со сломанной ногой, боялась идти к врачу. Дурная я баба», — пояснила Лариса Гузеева в соцсетях.
Так выглядит студия программы «Давай поженимся!». Фото: Юрий Феклистов
Но сейчас телеведущая продолжает все так же работать на износ, поставив костыли рядом с собой.
А мимо меня циклоном «Ольга» (или «Ваня» — можно использовать любое название природных стихий, которым дают имена) проносится работник студии с криком: «Быстрее. Несу костюм для жениха». Кстати, я, как журналист, хотела поговорить с главным героем передачи еще до начала съемочного процесса, но мне посоветовали пока «сдержать прекрасные порывы». Мол, сложный характер у жениха: как бы чего не вышло!
По словам креативного продюсера Екатерины Муравицкой, иногда на программу действительно приходят сложные герои. Например, она запомнила семью, в которой мама излишне контролировала свою дочь, забраковывала всех женихов. Эту девушку выдавали замуж на протяжении нескольких серий, а ее матери по-прежнему никто не нравился.
«Мама страшно «закомплексовала» эту девушку. И Лариса то и дело пыталась ей объяснить, что она сама портит жизнь своей дочери, — говорит Екатерина. — Программа снималась лет семь назад, но Лариса до сих пор с ужасом вспоминает эту женщину с дочкой. Настолько она психологически выложилась тогда. Лариса в прямом смысле болела после съемок этой программы».
Запоминаются и передачи с участием животных. По словам Екатерины, если в съемках участвуют «профессиональные актеры» или артисты цирка, как правило, особых проблем не возникает. А вот с домашними питомцами иногда хлопот не оберешься!
Например, однажды на программу пришел мужчина с кабаном, который отказывался выходить на сцену. Притом что на репетициях он проявлял коммуникабельность, брал еду с рук, ходил на поводочке, как собака. Но, видимо, потом его испугали камеры… В итоге жених вышел с кабаном на руках, притом что животное весило около ста килограммов.
«Понятно, что этому мужчине уже было не до женитьбы. Он весь вспотел, пропах свиньей, но, по-моему, невеста его и выбрала». А еще помните в наших старых передачах по периметру стола росла искусственная трава? Тогда к нам на съемки приходил конь, который тоже не был профессиональным актером. Так вот, первым делом он подбежал к этой траве и начал ее есть. Это тоже был караул! — вспоминает Екатерина.
— Также у нас побывала обезьяна, которая прекрасно себя вела, куры, утки, гуси чувствовали себя как дома и гуляли по студии. Запомнилась и лама, которая нам показалась похожей на поклонницу программы «Давай поженимся!». И когда лама пришла в студию, ей было безумно все интересно. Она молча везде ходила, рассматривала декорации, подходила к героям. Лама стала украшением программы, с ней вообще не возникало никаких проблем».
Искусственный интеллект — жениху: «Либидо у вас во втором контуре, а оргазм — в третьем доме»
Однако вернемся к жениху! Стоматологу по имени Андрей, пришедшему на программу искать свою судьбу, 52 года. Ведущим он заявляет, что ищет необыкновенную женщину от 28 до 40 лет. Порой Андрей напоминает героиню произведения «Женитьба» Гоголя, которая говорила, что: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тотчас решилась», но в мужском варианте.
Андрей тоже ищет свой идеал женщины, правда, без наличия развязности. Он признается в том, что его бывшая жена была похожа на воспитательницу, которая обижала его в детстве, а еще и в том, что он очень сильно ревновал супругу. Триггером стал случай, когда сотрудник привез его жену домой с корпоратива. И Андрей раздул из мухи слона.
Также герой передачи показал фото, на котором замазал той самой воспитательнице глаза. Таким образом он хотел продемонстрировать свою обиду на нее.
Увидев эту картину, Лариса Гузеева напомнила Андрею слова драматурга Володина, который говорил, что «зависть старит, а обиды вызывают болезни».
Не остался в стороне с комментариями и искусственный интеллект, который посоветовал жениху больше сублимировать, то есть направлять свою сексуальную энергию в творчество. «Либидо у вас во втором контуре, а оргазм в третьем доме. Рекомендую заняться сублимацией», — авторитетно заявил виртуальный помощник программы.
Андрей знакомится с первой невестой. Фото: Юрий Феклистов
После заявления интеллекта перед зрителями появляется первая невеста, которой Андрей отвешивает своеобразный комплимент: «Включите свет, он вам больше не понадобится». Девушка приходит не одна, а… Нет, не с кузнецом, а с испеченными блинами, которые потом аппетитно уплетают Роза Сябитова и Лариса Гузеева.
За кулисами, откуда я наблюдаю за всем происходящим, обращаю внимания на красную кнопку, расположенную на белом столике. «Вы ее нажимаете в случае экстренной ситуации?» — осторожно спрашиваю я. «Это для сюрприза участницы», — уточняет одна из сотрудниц программы.
И действительно, красная кнопка используется в сюрпризе невесты. А он заключался в том, чтобы по названию песни угадать диагноз пациента. Например, что приходит на ум, когда слышишь строчки песни: «Напилась я пьяна, не дойду я до дома»? Правильно — алкоголизм.
Когда девушку отправляется ждать результата в свою комнату, одна из сотрудниц программы за кулисами говорит, что передача сегодня снимается дольше, чем обычно, поскольку это сдвоенный выпуск. «Невесты из двух домов будут сниматься еще долго», — вздыхает она. Оказывается, домами работники называют комнаты, в которые заходят участники свадебного шоу.
Невеста Айнура Божикеева: «Я не танцую и не пою, поэтому решила показать сценку»
Следующая невеста — 32-летняя дерматолог-косметолог Виктория Моисейцева из Самары — жалуется на то, что ее прежний избранник был игроманом. В качестве сюрприза молодая женщина презентует танец в образе Барби в розовом платье.
Виктория Моисейцева в образе Барби. Фото: Юрий Феклистов
Затем подходит очередь невесты по имени Айнур Божикеева из Самары. Она по профессии фельдшер, но сейчас у молодой женщины свой кабинет стоматологии.
Личная драма девушки заключалась в том, что возлюбленный поднимал на нее руку. Но тем не менее видно, что эта восточная женщина не из робкого десятка. На ее груди можно увидеть татуировку на латыни: «Удача сопутствует смелым» — девиз, которому следовал великий завоеватель Александр Македонский. Кстати, его женой была персидская красавица Роксана — тоже смелая особа, умевшая удивлять.
Айнур также показывает оригинальный сюрприз — стоматологическое кресло, куда усаживается приглашенный пациент, а жених Андрей в это время наблюдает за всеми действиями со стороны. Выполнив все необходимые процедуры, невеста извлекает из рукава «ожерелье» из пятитысячных купюр. Таким образом Айнур показывает жениху, что с такой профессией они не пропадут.
«Я не танцую, песни не пою, — признается потом Teleprogramma.pro Айнур. — Поэтому я вот решила показать сценку. А с доставкой кресла мне помогли друзья, а также реквизиторы и сотрудники программы».
Кому из трех невест Андрей отдаст предпочтение, сказать сложно, поскольку он не уделяет особого внимания ни одной из них. По окончании программы я, конечно, узнаю эту тайну, но пока не скажу вам. Смотрите ближайшие выпуски передачи выпуски шоу «Давай поженимся!».
Но возможности поговорить с невестами за кулисами я, конечно, не упустила!
По словам Виктории Моисейцевой, некоторые уверяли ее в том, что съемки передачи — это всего лишь игра. Но она захотела увидеть все своими глазами.
«На самом деле здесь все искренние. И жених искренне сказал все, что он думает. И Лариса с Розой разобрали все по полочкам», — говорит Виктория.
По словам участницы, идя на съемки программы, она больше всего боялась Ларису Гузееву. Мол, по сложившемуся стереотипу, ведущая очень грозная и может сказать что-то провокационное. Но Виктории Лариса Гузеева показалась добрым человеком.
«Роза же сказала, что я не все заработала сама. Полтаунхауса мне, конечно, осталось от мужа, а все остальное — уже мои собственные достижения. Просто я много работаю, принимаю пациентов, есть свой медицинский кабинет. Теперь я хочу открывать клинику», — говорит Виктория.
Поскольку в день снимается несколько программ, то за кулисами можно увидеть невест из других троек.
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Невеста Айнура Божикеева приготовила жениху необычный сюрприз. Фото: Юрий Феклистов
Например, 44-летняя мать троих детей Любовь Журкова уже отснялась в предыдущем выпуске, а претендовала она на место в сердце другого жениха — руководителя в сфере IT-технологий.
Как признается Любовь, за три дня до съемок программы она внезапно заболела. Но редакторы передачи убедили ее в том, что нужно приехать, так как на проекте женщину ждет ее судьба.
Сама женщина два раза была замужем. И дети у нее от разных мужей. Любовь признается, что во время съемок не боялась быть откровенной!
«Очень волнительно увидеть, как все происходит на самом деле. Хотя во время съемок нас, конечно, разбирали по полной. Но мы были к этому готовы. Лариса говорит все, как есть. Но меня это не испугало, потому что я знаю о себе правду. А в целом организация съемочного процесса очень хорошая. Все очень добрые и обходительные», — отмечает Любовь Журкова.
Екатерина Муравицкая: «Редактор может настигнуть своего героя где угодно»
Как признается креативный продюсер проекта Екатерина Муравицкая, отследить статистику сложившихся на телешоу пар весьма сложно, потому что многие говорят, что «счастье любит тишину», и отказываются участвовать в отчетных программах.
«Однако есть пары, с которыми мы дружим. Некоторые уже родили детей, — отмечает Екатерина. — Кто-то даже развелся и повторно приходил за второй половиной. Когда в августе прошлого года мы запускали новый сезон передачи, мы нашли пару, которая познакомилась на одной из первых программ «Давай поженимся!». Они поженились. И уже приходили с ребенком, который является ровесником передачи. Это было очень приятно».
— Случаются ли во время съемок какие-то форс-мажоры?
— Могу рассказать об одном. Иногородних женихов и невест мы собеседуем по видеосвязи, поскольку они не имеют возможности прийти к нам на собеседование. Мы сначала разговариваем глаза в глаза по видео, потом просим участников прислать нам видео в полный рост, при естественном свете, на фоне шкафа, в дверном проеме. Это нужно, чтобы мы понимали габариты героев и могли рассмотреть их с разных сторон.
Но, видимо, люди научились пользоваться фильтрами и снимать себя в выигрышном свете, и мы так не раскусили одного участника. И однажды к нам на съемки приехал жених, который оказался в два раза ниже невесты, и при этом у него не было нескольких зубов. В общем, этот мужчина не соответствовал ее запросам.
Мы же набрали в легкие воздуха, убежали с редакторской группой в комнату и стали думать, что же мы можем с этим делать. Это тот случай, когда ты выходишь «в поля» и глазами ищешь человека, который визуально бы подошел тебе. Дальше — экстренное собеседование и экстремально быстрое написание профайла.
Очевидно, что тот мужчина небольшого роста хотел показаться лучше и краше, чем он есть на самом деле, и обманул нас.
Но поскольку мы не могли его обидеть, он стал сватом жениха, которого мы нашли. Я не помню, что мы еще сказали, возможно, что мы снимаем другую программу и невеста, которую мы приготовили для него, не смогла приехать. Хорошо, что в итоге он не остался в обиде!
На съемках программы «Давай поженимся!» случаются и форс-мажоры. Фото: Юрий Феклистов
— А правда, что некоторых героев вы находите на Avito?
— Да, это правда. И объясню почему. Порой к нам приходит невеста с запросом на жениха определенной профессии. Или жених говорит, что ему нужна девушка из той или иной сферы.
И когда редакторская группа подбирает типаж, мы иногда накидываем, что нам нужен конкретный тип женщины. Она может работать в салоне красоты, быть мастером маникюра, косметологом. А в таком случае куда нам идти? Конечно, за специалистами мы отправляемся на Avito. Также раньше пользовались приложением Profi.ru.
Очень часто люди выкладывают на этих ресурсах свои фотографии. И таким образом мы облегчаем себе поиск.
— Наверное, вы и своих знакомых привлекаете?
— Поскольку программа существует давно, весь ближний круг уже давно отработан. (Смеется.)
— А еще в каких необычных местах вы находите своих героев?
— На остановке монорельса, в магазине, в торговом центре. У меня и у других редакторов уже глаз наметан. Мы уже все стали физиогномистами. И видя на улице какого-то человека, мы уже понимаем, что он может быть интересен для программы.
И тогда редактор подходит к нему и задает неожиданный вопрос о семейном положении. А уже затем следует приглашение на «Давай поженимся!». Редактор может настигнуть своего героя где угодно!
Если ваше сердце свободно, не удивляйтесь неожиданному вопросу: «А не хотите ли принять участие в программе «Давай поженимся!»? Не упустите свой шанс!