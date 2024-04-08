Женихи с Avito, мужчина с кабаном и «красная кнопка»: как устроено закулисье программы «Давай поженимся!»

В народе до сих пор бытует мнение, что программа «Давай поженимся!» на Первом канале постановочная. И что роли женихов и невест в ней играют артисты разных театров.

Впрочем, по мнению Шекспира, вся жизнь — театр, а все мы в нем — актеры. Но чтобы узнать правду, корреспондент Teleprogramma.pro отправилась на съемочную площадку знаменитого шоу о семейных ценностях.

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Передача снимается не в «Останкино», как думают многие, а в другом съемочном павильоне. Попав на площадку, первое что я вижу, — стоматологическое кресло. Кто-то из коллег по цеху шутит, что оно — гинекологическое. Как зритель, знакомый с концепцией программы, понимаю, что, очевидно, для жениха готовится сюрприз.

А в это время по студии снуют невесты, гримеры, друзья участников программы и многие другие, причастные к созданию шоу. Наконец, на авансцене появляется Роза Сябитова, одетая в полосатую блузку.

«Роза Раифовна, надо переодеться. Полоска будет рябить в кадре», — советует знаменитой телесвахе режиссер телепроекта.

Роза Сябитова не собирается спорить с профессионалами и вскоре появляется из-за кулис, облачившись в светло-сиреневый пиджак. А спустя несколько минут собравшиеся видят и Ларису Гузееву,- на костылях. Костыли, конечно, исчезнут после магических слов режиссера «Мотор»!

Как известно, в марте Лариса Гузеева получила травму ноги.