Актер Рузиль Минекаев из «Слова пацана» потратил на брендовую обувь 700 тысяч рублей

После оглушительного успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актеры, которые в нем снялись, стали занменитыми. Леону Кемстачу всего 15 лет. Он учится за границей. 4 апреля он записал видео, на котором похвастался шапкой-ушанкой голубого цвета. Актер приехал в Россию и был удивлен тому, что пошел снег. Это его возмутило. А вот его коллега Рузиль Минекаев устроил более продуктивный шопинг.

Он снялся для блога бизнесмена Никиты Ефремова. Актер посетил магазин с уникальными брендовыми кроссовками. Он решил основательно пошопиться. Рузль был удивлен высоким ценам на люксовую обувь.

Он рассказал, что в детстве ему приходилось носить лишь «паленые» брендовые вещи, приобретенные на рынках. На этот раз он присмотрел много обновок для себя, своей жены и друзей. По его словам, обычно он выбирает самые дорогие кроссовки или пользуется светами друга.

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На этот раз Рузиль взял пять пар кроссовок Nike. Среди них были знаменитые Air Jordan Retro за 190 тысяч рублей, а также SB Dunk за 70 тысяч рублей, Air Jordan в коллаборации с Человеком-пауком за 154 тысячи рублей и еще несколько позиций обуви. В магазине он оставил 700 тысяч рублей. Минекаев признался в YouTube-канала NIKITA EFREMOV, что не видит смысла тратить такие огромные деньги на одежду.