Бузова о любви к себе после развода с Тарасовым: «Это долгий путь к принятию, работа над ментальным сознанием, внешностью»

В 2017 году Ольга Бузова записала песню «Мало половин», а затем озвучила главную героиню Ирис во французском фильме «Дождь из мужчин». По ее словам, очень важно любить себя, ведь если человек сам себя не любит, то вряд ли его полюбит кто-то другой. Девушка должна в первую очередь принят все свои недостатки, осмыслить их и превратить в достоинства, чтобы понравиться и другим людям, считает Бузова.

В беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro певица намекнула, что любовь того самого мужчины придет только в том случае, если женщина научится любить себя. А это значит, меньше критиковать какие-то свои поступки, позволять себе ошибаться, прощать себе слабости.

«Это долгий путь к принятию, работа над собой: работа с внутренним миром, ментальным сознанием, внешностью», - пояснила Ольга Бузова.

Телеведущая не спешила искать новые отношения, она дала себе время привыкнуть к тому, что рядом с ней нет мужчины. Особенно после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».