Бузова о будущем муже: «Поймет, что ему действительно достался бриллиант»

В беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro Ольга Бузова дала понять, для нее самое главное — любовь, и она верит в ее силу. Также поющая телеведущая отмечает, что ее воспитывали в консервативной семье, а первые серьезные отношения у нее начались в 17 лет. Певица всегда ставила чувства и любовь на первое место, и именно они вдохновляют ее и придают ей силы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

После окончания последних отношений в 2021 году Ольга решила полностью посвятить себя творчеству и профессии. Сейчас она не готова к тому, чтобы начинать новые отношения, так как считает, что менять партнеров, пытаясь заполнить пустоту в своей душе, — это путь в никуда. В будущем Ольга видит себя мамой, поэтому очень следит за своей репутацией.

«Мой будущий муж поймет, что ему действительно достался бриллиант, а на моих детей в школе никто никогда не покажет пальцем», - добавила Ольга Бузова.

Напомним, что телеведущая тяжело переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, который женился на модели Анастасии Костенко. Сегодня у пары уже четверо детей - две дочери и два сына. Ольга Бузова не спешит выходить замуж во второй раз, однако уверена, что ей обязательно повезет с мужчиной, которого она выберет в качестве спутника жизни. Он же станет отцом ее детей.