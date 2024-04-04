Роза Сябитова рассказала, что стала с Ларисой Гузеевой приятельницами: «Понимаем друг друга с полуслова»

Роза Сябитова уже давно прославилась благодаря тому, что является свахой. Она 15 лет снимается в передаче «Давай поженимся!». Ведущая шоу Лариса Гузеева обладает сильным характером. Она любит говорить то, что думает.

По словам Розы, ей и другим членам команды артистка сразу сказала, что они не будут дружить, так как должны нести людям добро и свою любовь. Однако за минувшие годы свахе удалось найти общий язык с коллегой. Они теперь выручают друг друга на работе. А вот в обычной жизни не видят и не вмешиваются в дела друг друга.

«Скажем так, мы в хороших приятельских отношениях! Но я и понятия не имею, как живет Лариса за пределами передачи. Мы не пересекаемся и не отслеживаем новости друг друга, что дает нам возможность существовать вместе так долго, не ссориться, делать интересный контент. Конечно, мы с Ларисой хорошие коллеги, прошли много разных ситуаций, всегда поддерживаем друг друга в программе, понимаем друг друга с полуслова», — высказалась Сябитова.

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Она призналась, что если видит, что Гузеева появилась на съемках в уставшем состоянии, то старается взять большую часть работы на себя. Сваха добавила, что также поступает по отношению к ней Лариса. Они стали сплоченной командой. Об этом звезда поведала в интервью для Teleprogramma.pro.