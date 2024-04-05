Бузова жила без интима три года

Ольга Бузова не понаслышке знает, что такое воздержание. Телеведущая не раз говорила о том, что для нее телесная близость - это нечто серьезное. Она не готова идти на уступки мужчинам, если не испытывает духовной с ними близости. При этом романов у поющей телеведущей было предостаточно. Она долгое время встречалась с блогером Давидом Манукяном. Расставание с ним стало для звездной блондинки болезненным.
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Ольга Бузова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro объяснила, как ей удалось так убедительно озвучить чувственные сцены в фильме «Дождь из мужчин». Телеведущая подарила свой голос героине по имени Ирис. Ранее певица заявила, что целых три года жила без интима. При этом Бузова дала понять, что любовь и физическая близость - это разные вещи.
«Могу честно признаться, что было непросто, ведь играть на сцене — это профессия. В общем, когда играешь роль, помогаешь себе телом, взглядом, мимикой, эмоциями. А здесь же задействован только голос», - заверила Ольга Бузова, говоря о том, как непросто ей было озвучивать такой персонаж, как Ирис.