Оперный рэп и душевный «Медлячок»: яркие выступления участников «Музыкальной интуиции»

На телеканал ТНТ возвращается «Музыкальная интуиция» — детективно-развлекательное шоу с Азаматом Мусагалиевым, где звезды из мира музыки и юмора пытаются угадать, кто из десяти незнакомцев умеет петь, а кто искусно притворяется.

Во втором сезоне, стартующем 26 февраля, талантливые вокалисты получат шанс исполнить в федеральном эфире не только каверы известных хитов, но и свои собственные песни. Первый сезон подарил немало ярких выступлений, герои которых достойны сольной карьеры на большой музыкальной сцене. Кстати, гостем второго сезона станет певица Наталия Орейро.

В ожидании возвращения «Музыкальной интуиции» в эфир, вспоминаем самые запоминающиеся перфомансы участников шоу.

Гангста-рэп в оперном исполнении

Участница второго выпуска «Музыкальной интуиции» по имени Леся с самого начала интриговала игроков загадочным описанием, в котором было сказано, что она научила петь животное.

В итоге команда Алексея Чумакова рискнула выбрать девушку и не прогадала: та оказалась не просто талантливой вокалисткой, а профессиональной оперной певицей.

Леся работает в мюзиклах и драматических спектаклях. А ее неожиданное исполнение трека Тимати, Егора Крида и Джигана Rolls Royce стало одним из самых ярких событий первого сезона.

Гангста-рэп в оперной манере поверг всех в шок, и после перфоманса Леси Алексей Чумаков, Евгений Чебатков и Денис Дорохов пришли обнимать и целовать певицу, которая принесла их команде 70 тысяч рублей.

Фанат Моргенштерна с песней Лазарева

В профайле 11-летнего школьника Шамиля было сказано, что он обожает слушать Моргенштерна, но такая возможность у него есть, только когда мама уходит на работу.

А как только ключ вставляется в замочную скважину, парню приходится включать Чайковского, потому что мама с раннего детства обучает сына музыке.

Команда Сергея Лазарева пришла к выводу, что эти уроки не должны были пройти даром, и это предположение оказалось правдой. Самый юный участник «Музыкальной интуиции» зажег на сцене так, что сам Сергей Лазарев встал перед ним на колени со словами «Даже я так не пою». Это успех!

Итальянский выстрел в сердце

По внешности Марии было сложно понять, умеет она петь или только притворяется. Описание тоже не добавляло конкретики: там было сказано, что девушка любит путешествовать и писать песни во время взлета самолета.

Команда Лазарева до последнего не была уверена в выборе, и нажать кнопку в итоге доверили Илье Соболеву. И это решение оказалось судьбоносным.

Мария не только принесла команде 70 тысяч рублей, но и буквально растопила сердца всех фанатов шоу, которые до сих мечтают увидеть девушку на большой сцене и пересматривают ее проникновенное Adagio.

Самый правильный «Медлячок»

Чтобы покорить сердца звездных исполнителей и фанатов шоу, как выяснилось, совсем не обязательно уметь красиво петь. Это раз за разом доказывают участники «Музыкальной интуиции», которые приходят на передачу без слуха и голоса, но с большим энтузиазмом. Хотя у Максима не было даже желания — его на проект убедила прийти жена.

Команда Басты долго присматривалась к парню, и в итоге выбрала его в качестве партнера для Василия Вакуленко в финальном дуэте. Как оказалось, петь Максим совершенно не умеет, но это совершенно не помешало ему исполнить «Медлячок» так, как его поют по всей стране: очень душевно и буквально на разрыв, хоть и мимо нот. Баста остался в восторге и сказал, что написал эту песню для любого исполнения.

Нефтяница-вокалистка

Фаиза — студентка университета нефти и газа, которая пока что зарабатывает деньги репетиторством. А вполне могла бы петь на большой сцене! Команда Тимура Родригеза выбрала девушку для финального дуэта, причем интрига была колоссальная: если бы Фаиза не умела петь, то победу в шоу одержала бы команда Александра Реввы.

Но девушка блестяще исполнила хит Родригеза «Без тебя легче» и тем самым помогла выиграть его коллективу. А все без исключения звезды, услышав вокал Фаизы, мгновенно вскочили со своих мест, чтобы поддержать молодую исполнительницу — настолько это было зажигательно.

Доставщик текстиля и удовольствия

Профайл Кирилла был максимально ярким, ведь он и спортом занимался, и с искусством связан, и выглядит ультрастильно. Вот только про вокал там не было ни слова. Поэтому парня решили проверить в раунде «Силуэты», чтобы увидеть, как он двигается.

Однако и это интриги не убавило. В итоге команда Елки все-таки решилась сделать ставку на курьера, надеясь, что он может доставлять не только одежду, но и вокальное удовольствие. Так и вышло! Исполнение песни Шуры «Не верь слезам» получилось не менее ярким, чем можно было представить.

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