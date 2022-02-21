Тимати проводит время с подросшим сыном, оставив дочку с Шишковой

Тимати уже давно стал популярным артистом и бизнесменом. При этом в свои 38 лет он остается завидным холостяком. Примечательно, что у него было два длительных романа.

От модели Алены Шишковой у него подрастает семилетняя дочка Алиса. А от бизнесвумен Анастасии Решетовой у него есть сын Ратмир, которому всего два годика. Если первое время он ездил в отпуск с дочкой, то теперь все чаще артист уделяет время наследнику.

На днях Тимати с трудом отправился на работу. Ратмир так привык быть с папой постоянно за время очередного отпуска, что не хотел отпускать его от себя.

Малыш заявил, что деньги может зарабатывать мама. Рэпер заснял трогательную беседу на камеру. К слову, он не смог отказать сыну в просьбе. А в это время Шишкова увезла его дочку в лес, где они смогли отдохнуть и насладиться снежной погодой.

Модель в пуховом комбинезоне с переливающимся эффектом каталась с дочерью с горок и прыгала в сугробы. Трогательные кадры восхитили поклонников. К слову, обычно Алиса много времени проводит с мамой Тимати Симоной Юнусовой. Бабушка заботится о ней. Поэтому Алену не раз критиковали, что дочке она уделяет мало внимания.

«Ну вот, как приятно видеть», «Какие красивые девочки», «Шишкова такая же красивая, как и 10 лет назад», «Вот это погуляли! Сколько счастья», «А Тимати с сыном, мог бы тоже приехать погулять», «Алиса такая хорошенькая», — стали писать пользователи Сети.

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