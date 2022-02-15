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«С праздником!»: Денис Дорохов разместил редкий кадр с красавицей-женой Эльвирой

У пары подрастают двое сыновей – Артем и Богдан.

«С праздником!»: Денис Дорохов разместил редкий кадр с красавицей-женой Эльвирой
Денис Дорохов. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Денис Дорохов в Instagram разместил редкий кадр со своей красавицей-женой Эльвирой, с которой он вместе с 2010 года.

Денис Дорохов с женой
Денис Дорохов с женой. Фото: instagram.com/dorokhovdenisofficial/

«С праздником!» — кратко подписал он снимок, на котором обнимает любимую жену.

«Будьте всегда примером», «Удачи вам во всем», «У вас очень красивая жена», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Денис Дорохов на протяжении семи лет ухаживал за Эльвирой. Только после этого она согласилась пойти с ним в ЗАГС. В марте 2012 года у пары появился на свет совместный сын Артем. В феврале 2019 года родился второй наследник – Богдан. Кстати, Денис Дорохов и его жена мечтают о третьем ребенке. Причем они очень хотят дочку.

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