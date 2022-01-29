Вдова Дмитрия Марьянова официально вступила в брак с журналистом Сергеем Соболевым

Вдова актера Дмитрия Марьянова психолог Ксения Бик в Фейсбуке сообщила о своей свадьбе с журналистом Сергеем Соболевым. В ответ она получила множество комментариев от подписчиков, которые пожелали ей счастья.

«Счастья вам, Ксения», «Очень рады за вас. Живите долго и счастливо», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Марьянов ушел из жизни в 2017 году. Ксения Бик вскоре после смерти любимого вступила в войну с его родными за наследство.

Примерно через год она познакомилась с журналистом Сергеем Соболевым. Он тоже вдовец.

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