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Вдова Дмитрия Марьянова официально вступила в брак с журналистом Сергеем Соболевым

Психолог Ксения Бик поделилась радостной новостью в соцсетях.

Вдова Дмитрия Марьянова официально вступила в брак с журналистом Сергеем Соболевым
Ксения Бик и Дмитрий Марьянов. Фото: Globallookpress.com

Вдова актера Дмитрия Марьянова психолог Ксения Бик в Фейсбуке сообщила о своей свадьбе с журналистом Сергеем Соболевым. В ответ она получила множество комментариев от подписчиков, которые пожелали ей счастья.

Ксения Бик и Сергей Соболев
Ксения Бик и Сергей Соболев. Фото: facebook.com/profile.php?id=100010920460943

«Счастья вам, Ксения», «Очень рады за вас. Живите долго и счастливо», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Марьянов ушел из жизни в 2017 году. Ксения Бик вскоре после смерти любимого вступила в войну с его родными за наследство.

Примерно через год она познакомилась с журналистом Сергеем Соболевым. Он тоже вдовец.

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