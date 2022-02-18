Афиша Москвы: Крид, Джиган и Джонни раскачают зал

Модные молодежные исполнители споют на вручении премии «Жара Media Awards». Награждать будут лидеров мнений в Сети, популярных блогеров. Концерт снимает телевидение, так что есть шанс попасть в кадр. Выступят Егор Крид, Ольга Бузова, Ваня Дмитриенко, Клава Кока, Мари Краймбрери, Джиган, Валя Карнавал, Galibri & Mavik (это они поют модный хит «Феллини»), победитель шоу «Маска» Джонни и другие.

«Крокус Сити Холл», м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

28 февраля, 20:00.

От 2 000.

Спектакль

Народная артистка Вера Алентова 21 февраля отмечает юбилей. К 80-летию у нее премьера спектакля-бенефиса «Мадам Рубинштейн» в Театре им. Пушкина. Спектакль поставил худрук театра Евгений Писарев по пьесе австралийского драматурга Джона Мисто. Алентова играет влиятельную и богатую бизнесвумен Хелену Рубинштейн, основательницу могущественной «империи красоты». Она придумывает косметические средства и неустанно совершенствует свои изобретения, но одинока. Встреча с бедным, дерзким молодым человеком меняет ее жизнь.

Театр им. А.С. Пушкина.

м. «Тверская», Тверской б-р, 23.

20, 21 февраля, 19:00.

От 1 000.

Концерт

Музыкант Вячеслав Бутусов представляет концерт-спектакль «Пробужденная радость». Будет много неожиданных музыкальных решений, созданных для этого музыкального спектакля. К примеру, нестандартная версия хита «Прогулки по воде» под аккомпанемент на рояле известной пианистки Екатерины Мечетиной. В концерте участвует Академический молодежный хор телевидения и радио Санкт-Петербурга.

Бутусов читает притчи из новеллы «Пробужденная радость» из своей же книги «Архия». Он обещает взбодрить публику: «Общество затаилось, замерло, впало в кому. Необходимо пробудить стремление к жизни, всколыхнуть добрые чаяния и надежды. Пробудить чувство любви. Пробудить в людях стремление быть счастливыми и тем самым осчастливить ближних. Пробудить зов милосердия в наше ожесточенное время…»

Московский международный дом музыки.

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

19 февраля, 19:00.

От 3 000.

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