«Как детки быстро растут!»: Ковальчук показала, как она изменила комнату 4-летней дочки от Чумакова

39-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук в своем Instagram показала, как пришлось видоизменить детскую в доме – дочка Амелия от Алексея Чумакова уже совсем подросла, пришло время атрибутов взрослой жизни.

«Мамочки, как детки быстро растут! Вроде бы только что покупала бодики и люлечку, а тут уже понадобился полноценный рабочий стол!», — поразилась скоротечности времени звездная мама.

Ковальчук устроила целую фотосессию в комнате у дочки и продемонстрировала новенькое рабочее место, за которым ее наследница будет заниматься развивашками.

Напомним, Юлия Ковальчук вышла замуж за Алексея Чумакова в 2013 году. Дочь Амелия у них появилась в 2017 году, но до сих пор ее никто из публики не видел.

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