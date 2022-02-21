Привел детей на работу: Лазарев заснял подросшую дочку и сына в джинсах на съемках шоу

Певец отметился с наследниками на проекте «Ну-ка, все вместе!», где Анна и Никита были впервые.

Сергей Лазарев является одним из самых известных российских исполнителей. Он уже много лет выступает на сцене и дважды ездит на «Евровидение». Артист имеет целую армию поклонников, а Филипп Киркоров называет его своим приемником.

Лишь свою личную жизнь певец держит за семью замками. Однако несколько лет назад он перестал скрывать, что стал отцом дважды. Сначала своих детей он от всех скрывал.

Теперь Лазарев с радостью берет семилетнего сына Никиту с собой на разные мероприятия. Он даже выступал с ним вместе на сцене. В прошлом году артист также стала чаще показывать свою трехлетнюю дочку Анну.

Дети прекрасно ладят между собой. Обычно певец часто с ними путешествует, но накануне он взял их с собой на работу. Сергей заснял наследников в студии шоу «Ну-ка, все вместе!».

Первым на сцене отметился Никита. Он был в джинсах и толстовке. Его маленькая сестра тоже предстала в джинсах и джемпере. Ее волосы были собраны в два пышный хвостика. Лазарев написал, что дети нагрянули к нему на работу.

Поклонники восхитились малышами. Многие поразились тому, как подросла Анна. «Ну что за красотка», «У вас замечательные дети», «Никита так повзрослел», «Какая у Ани прическа! Просто куколка», «Какие прелестные детки», «Мне нравится, какие у ни у вас смелые и смышленые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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