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Неваляшка или Змея: кто может покинуть шоу «Маска» 28 марта

Голосование Teleprogramma.pro показало, кто из участников рискует отправиться домой.

Неваляшка или Змея: кто может покинуть шоу «Маска» 28 марта
Неваляшка или Змея: Кто может покинуть шоу «Маска» 28 марта. Фото: НТВ

Шоу «Маска» уже покинули почти половина участников. В костюмах скрывались Ольга Бузова, Иосиф Пригожин, Юрий Стоянов, Азиза и другие знаменитости.

28 марта в эфир выйдет очередной выпуск шоу, кто покинет проект на этот раз? Читатели Teleprogramma.pro проголосовали за участников, которые, по их мнению, имеют все шансы снять костюм.

Голоса разделились между Неваляшкой и Змеей. Эти два персонажа получили больше всего баллов. За каждого из них отдали голоса по 19% респондентов.

Вторую строчку тоже делят сразу два участника. По мнению наших читателей, высоки шансы у Крокодила и Пингвина – по 14% голосов.

Шоу «Маска»
Неваляшка, шоу «Маска».
Фото: НТВ

Третья сточка у Солнца и Единорога – по 9% голосов. Кстати, в Сети активнее всего пытаются разоблачить именно данную пару. По мнению пользователей, под маской Солнца может скрываться Елена Терлеева, а Единорог – Наталья Подольская.

По 5% голосов получили Лама, Белый Орел и Заяц.

Шоу «Маска» , опрос
Кто может покинуть шоу «Маска» 28 марта?
Фото: Teleprogramma.pro

А как думаете вы, кто покинет «Маску» 28 марта?

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