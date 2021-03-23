В костюме Змеи: беременная Джанабаева отреагировала на подозрения в участии в шоу «Маска»

Судьи проекта заподозрили, что жена Валерия Меладзе может прятаться в костюме пресмыкающегося.

На телеканале НТВ с большим успехом идет второй сезон самого охраняемого проекта — шоу «Маска». Программа выходит в эфир вечером в воскресенье, и каждый ее новый выпуск потом еще долго будоражит умы поклонников этого зрелищного шоу.

Впрочем, не только их, но и предполагаемых участников «Маски». Под подозрение об участие в проекте в минувшее воскресенье попала вокалистка и жена музыканта Валерия Меладзе Альбина Джанабаева. Член жюри Регина Тодоренко предположила, что 42-летняя певица может скрываться под маской Змеи.

Альбина не обошла вниманием сей факт и разместила отрывок шоу «Маска» в сторис Instagram.

Несомненно, такие подозрения не могут не льстить вокалистке. Очевидно, что Змея — одна из самых сильных участниц шоу «Маска», которая, скорее всего, имеет все шансы дойти до финала. Змея не раз доказывала свою вокальную и артистичную состоятельность.

Но то, что это Альбина Джанабаева, маловероятно. Певица находится на внушительном сроке беременности, что ставит под большое сомнение саму возможность нахождения в маске.

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