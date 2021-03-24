«Тесный контакт есть везде»: профайлер вычислил по языку жестов, влюблена ли Бузова в Киркорова

Ольга Бузова не перестает интриговать поклонников. После вылета из шоу «Маска» она вдруг заявила Филиппу Киркорову, который находится в жюри шоу, «а с тобой поговорим дома».

На близкие отношения с экс-супругом Аллы Пугачевой поющая ведущая стала намекать после разрыва с Давой. На ее странице в соцсети то и дело появляются снимки в обнимку с Киркоровым.

больше по теме После вылета Бузовой из «Маски» Киркоров устроил ей ужин в шикарных интерьерах своего дома И предложил переехать жить к нему.

А накануне Бузова продемонстрировала кольцо с крупным драгоценным камнем.

«Неужели обручальное?» — засыпали артистку вопросами фанаты.

Некоторые даже вычислили, что подарок от Филиппа Киркорова. Ольге посоветовали соглашаться без раздумий.

Teleprogramma.pro спросила у профайлера Ильи Анищенко про отношения Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова. Порой, язык тела может открыть больше подробностей, чем самые смелые заявления.

«Самый простой способ понять, есть ли у людей романтические отношения или мысли о них, это посмотреть на близость объятий. Чем теснее соприкосновение бедрами, тем выше вероятность, что у людей очень близкие или интимные отношения. Либо они мечтают о них, о чем красноречиво говорит язык тела», — рассуждает Анищенко.

Если же во время объятий идет соприкосновение только грудью, а нижняя часть тела защищена от контакта, то отношения не перешли границы приличий.

«На многих снимках, которые мы видим в соцсетях, Ольга и Филипп обнимаются. Тесный контакт есть везде: на работе, дома, светских мероприятиях. Но всюду соприкосновение только грудью», — говорит профайлер.

Скорее всего, Ольгу и Филиппа связывают легкие приятельские отношения. Оба имеют выгоду от данной дружбы.

«Ольга пытается показать, что у нее все хорошо в личной жизни после расставания с Давой. Но если мы вспомним, какими глазами она смотрела на него, как близко прижималась, то станет понятно, что к Филиппу Киркорову у нее совсем иное чувство. С королем российской эстрады Ольгу связывают такие же отношения, как с Тимуром Батрудиновым. Как она ни старалась и как ни липла к юмористу, их отношения так и не переросли из дружеских в романтические», — отмечает специалист.

Справка Teleprogramma.pro

Илья Анищенко, профайлер

Опыт работы профайлером — с 2013 года, опыт работы бизнес тренером — с 2010 года. Гражданский консультант силовых ведомств (Кольцовская таможня и Минобороны), банков и госкорпораций первый и единственный профайлер, принимающий участие в судах присяжных консультант по экономической и кадровой безопасности телеведущий, спикер, блогер, бизнес тренер постоянный эксперт в местных и федеральных СМИ преподаватель Института психологии управления автор книги «5 принципов определения лжи».

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