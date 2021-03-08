Азиза: «Планировала в апреле отметить день рождения, помолвку и выйти в полуфинал «Маски»

В интервью Teleprogramma.pro Азиза призналась, что строила большие планы, которые рухнули после решения членов жюри.

7 марта на НТВ в шоу «Маска» (производство «ВайТ Медиа») разыгрались настоящие страсти. Филипп Киркоров настоял на том, чтобы рассекретить Пингвина. Все были уверены, что под маской скрывается Анита Цой и это предположение было ошибочным. В костюме пряталась певица Азиза.

Сняв маску, певица не проронила ни слова. Жюри столкнулось с немым укором и холодным каменным лицом исполнительницы. А Киркоров даже поспешил извиниться за свое решение.

Teleprogramma.pro поговорила с артисткой о шоу, ярких эмоциях и предстоящей помолвке.

— Расстроились, что покинули проект?

— Да! Я была уверена, что дойду хотя бы до полуфинала, потому что таких, как я, в этом шоу нет. Здесь много других прекрасных участников, но таких, как я, нет.

— На прошлой неделе шоу покинул Иосиф Пригожин. Удивлены, что в костюме Ананаса был он?

— Меня уже ничего не удивляет. В этом шоу все настолько непредсказуемо, что и не знаешь, чего ожидать.

— Что хотели бы сказать жюри?

— Будьте более адекватными.

— Каково было находиться в костюме, петь (с позиции комфорта)?

— Мне было очень комфортно. Я изначально подбирала такой костюм, в котором мне будет удобно. Я пересмотрела множество эскизов разных костюмов, но остановилась именно на Пингвине. Между нами была гармония – как внутренняя, так и физическая.

— Как думаете, какая маска следующей покинет проект?

— Не представляю. Шоу настолько непредсказуемо, что любая из масок может вылететь в следующем выпуске.

— А ваши родные знали, что вы принимаете участие в проекте? Как удалось скрывать от близких?

— Никто в моем окружении не знал. Только моя сестра. Кроме нее никто не догадывался, что я участвую в этом шоу.

— Будете дальше смотреть шоу, за кого будете болеть?

— Мой фаворит – Крокодил. Буду держать за него кулаки. Я уже посмотрела на всех участников и понимаю, что каждый из себя представляет. Лично для меня что-то представляет Крокодил. Не думаю, что дальше буду смотреть шоу. Мне не интересно, какие песни будут исполнять участники.

— Последние новости – чем заняты сейчас, какие проекты еще в разработке?

— У меня 10 апреля день рождения. Плюс в это время у нас должны быть съемки, новые эпизоды. Я все думала, как я буду совмещать шоу, свой сольный концерт ко дню рождения и помолвку. У меня на эти даты запланирована помолвка: мало того, что мой мужчина приезжает из другой страны, он итальянец, так еще и много других больших хлопот. Но я бы справилась: и концерт организовала бы, и платье сшила бы, и на шоу бы выступила, и до финала бы дошла.

Но Филипп Киркоров думал, что под маской Пингвина скрывается Анита Цой, и хотел, чтобы Анита открылась. Он хотел сам себе доказать, что он прав, но, когда увидел меня, понял, что ошибся. Филипп очень ценит настоящих артистов, и я тоже. Он был свидетелем многих моих побед, поэтому сам сильно расстроился, именно как артист, зная, что мог бы дальше увидеть меня с другой стороны.

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