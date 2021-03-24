«Как отношения водителей и пешеходов»: Наталья Подольская с осторожностью выбирает няню

Певица рассказала о том, как проходит декретный отпуск.

Исполнительница Наталья Подольская на церемонии конкурса «Красота без границ» ответила на вопрос, как изменилась ее жизнь после рождения второго ребенка.

Артистка призналась, что за собой она продолжает следить, несмотря на заботы материнства. Напомним, в 2019 году 38-летняя певица сделала пластическую операцию по омоложению.

«Во время декрета стараюсь по-прежнему ухаживать за собой. Обязательная процедура — смыть макияж и нанести маску», — рассказала Наталья порталу Teleprogramma.pro.

Также во время премии знаменитость как родитель поделилась своими переживаниями. Подольская объяснила, что в последнее время озабочена поисками няни для Ивана.

«Ответственно я отношусь и к выбору няни. Это для меня как отношения водителей и пешеходов», — подчеркнула Наталья.

К слову, на церемонии Подольская появилась в юбке длины мини цвета молока. К ней артистка надела укороченный жакет, черные плотные колготки и шляпу с широкими полями.

Отметим, Подольская работает с одним из самых востребованных звездных PR-агентов — Анной Исаевой, которая тоже посетила торжественный вечер.

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